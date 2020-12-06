شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وبريطانيا تستعرضان مسار العلاقات المشتركة فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم /الأحد/ مع وزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة بريتي باتيل، مسار العلاقات التاريخية التي تجمع البحرين وبريطانيا، وما وصلت إليه من مستوى متميز في كافة المجالات.

وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر حوار المنامة في دورته السادسة عشرة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - الحرص على الارتقاء بالتعاون والتنسيق الثنائي بما يلبي المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء كذلك مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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