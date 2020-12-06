شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالى 9516 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة -في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية اليوم الأحد- أنه وبعد إجراء 1055 فحصًا، تم تسجيل 157 إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 14 من المصابين، ووفاة أربعة مصابين.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات يبلغ 9516 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7849 حالة، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 188 حالة.

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