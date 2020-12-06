شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل شرق ليبيا تعلن تمكسها بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية وقيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القبائل والمكونات الاجتماعية بإقليم برقة فى ليبيا (شرق البلاد)، اليوم الأحد، تمكسها بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية وقيادتها.

وأكدت القبائل فى بيان لها دعمها الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الضامنة لحقوق الأقاليم التاريخية، ووقف الاقتتال وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام.

وثمنت القبائل جهود بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة فى ليبيا، مؤكدة أنها وبكل وضوح ترفض بشكل قاطع ومطلق القفز بأى شكل من الأشكال على حق الإقليم فى اختيار من يمثله فى المجلس الرئاسى.

وأكدت القبائل رفضها أى اجتماع لمجلس النواب الليبى فى أى مكان غير المقر الدستورى فى مدينة بنغازى أو مقره المؤقت بمدينة طبرق.