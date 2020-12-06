البحرين تشيد بالعلاقات مع ألمانيا.. وتؤكد أنها تحظى بإمكانيات واعدة للتعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مملكة البحرين، أن العلاقات المشتركة مع ألمانيا تحظى بإمكانيات واعدة للتعاون المشترك على كافة المستويات بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين.

جاء خلال الاجتماع الرابع للمشاورات السياسية بين البحرين وألمانيا، والذي عقد على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة في دورته السادسة عشرة، وترأسه من الجانب البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، ومن الجانب الألماني، ميجيل بيرجر وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

واستعرض المسؤول البحريني - خلال الاجتماع - مبادئ السياسة الخارجية لمملكة البحرين ومواقفها الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية، مثمنًا إسهامات جمهورية ألمانيا الاتحادية في تعزيز الأمن والسلم الدوليين واهتمامها بأمن منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، تنطلق من الإيمان بالسلام كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعمل على سيادة التعايش والتعاون بين الجميع، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العلاقات متعددة الأطراف، وترشيحات الأمم المتحدة بما يرسخ أسس الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، أن البحرين تعد شريكًا مهمًا لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

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