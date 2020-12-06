شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعلن مقتل 11 عنصرا من حركة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الصومالي، مقتل 11 عنصرا من حركة الشباب المتطرفة، في عملية عسكرية جرت بعدة مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى.

وقال قائد القوات البرية الصومالية، اللواء محمد تهليل بيحي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم /الأحد/ - إن العملية العسكرية أسفرت أيضا عن مقتل قيادي مسؤول عن المجموعة التي قُتلت في تلك العملية.

وأضاف أن الجيش الصومالي نجح خلال العملية العسكرية في تدمير عدة مواقع تستخدمها المليشيات في جمع الأموال إجبارياً من المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الصومالي ضاعف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على عناصر حركة الشباب المتطرفة.

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