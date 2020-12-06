شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني تونسى يتهم الغنوشى بتحويل البرلمان إلى سوق لبيع وشراء الأوهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم عضو مجلس نواب الشعب التونسى المنجى الرحوى، اليوم الأحد، رئيس البرلمان التونسى وحركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، متهما الغنوشى بتحويل البرلمان لـ"سوق بيع وشراء الأوهام" والتنكر لأهداف الثورة التونسية، وتحويل البلاد لمقبرة جماعية.

وأكد الرحوى خلال كلمة له بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسى، أنه لا وجود لأيّة ميزانية منذ عام 2012 تخدم الشعب ومن قاموا بالثورة، متّهما رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بـ"التسبب في الوضع الذي وصلت إليه البلاد".

وأشار إلى أن النتيجة الحاصلة من 2012 إلى 2020 هى مزيد من التفقير والبؤس والتخلى عن الخدمات الاجتماعية فى الصحّة العمومية وفى المدرسة العمومية والنقل، معتبرا أن البرلمان بصدد الكذب على الشعب وبيع الأوهام.

كما أوضح أن مجلس نواب الشعب التونسى تحول إلى سوق للبيع والشراء، مشددا على أن "الغنوشى المسؤول عن كل السياسات، وعن العفو التشريعي العام، وعن صندوق الكرامة، وعن إسقاط كل المشاريع التي تم تقديمها لصالح المهمشين.

وشهدت الجلسة في نهاية مداخلة الرحوي حالة من الفوضى، واعتبر النائب التونسى أنه تم قطع الكلمة عنه لأن كلامه أزعج الغنوشي، فيما أكد الأخير أن الوقت المخصص له انتهى، داعيا إياه إلى "التأدّب".