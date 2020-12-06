السعودية وأمريكا تبحثان مجالات التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الرياض اليوم الأحد، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ، مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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