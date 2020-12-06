شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 إرهابيين فى العراق إثر ضربات جوية لعمليات سامراء والتحالف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات سامراء بالعراق، اليوم الأحد مقتل 4 إرهابيين، في عمليات بالتنسيق مع التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، تم توجيه 4 ضربات جوية في منطقة السعلوة في ناحية يثرب، أسفرت عن تدمير مضافات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي وقتل 4 إرهابيين، إضافة إلى العثور عدة أسلحة وعبوات ناسفة.

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