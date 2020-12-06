شكرا لقرائتكم خبر عن السوشيال ميديا توثق حادث سيارة في لبنان.. الأسرة تلقى حتفها ونجاة طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى في لبنان، الأحد، صورة توثق قصة مأساوية، حيث تظهر مسعفا يضم طفلة تبلغ من العمر عامين في سيارة الإسعاف، بعد وفاة والديها بحادث سير مساء السبت.



الرضيعة بعدما فقدت والديها في أحضان مسعف

ونشرت إحدى الجمعيات اللبنانية التي تنشط في مجال التوعية بالسلامة المرورية الصورة، مع تعليق جاء فيه: "صورة تدمع لها العين.. مسعف الصليب الأحمر يحضن الطفلة التي فقدت أهلها بحادث سير مأساوي ليل أمس. اليازا تتمنى من أهل الخير نجدة هذه الطفلة، وتطالب المجتمع مواجهة أسباب الموت على الطرق".



الاسرة

ووفق موقع العربية، فإن الحادث قد وقع على أوتوستراد الأسد باتجاه الجنوب ما بين سيارة من نوع كيا وسيارة من نوع تويوتا، وقد استقرت سيارة الكيا على التويوتا، ما أدى إلى وفاة الأب ويدعى حسن الماس زنجي والأم نهى حجار وبقاء الطفلة على قيد الحياة بعد أن حمتها والدتها بجسدها، كما أدى الحادث إلى سقوط جريح آخر.



بوست الجمعية على فيس بوك

وعلقت أحدى الشابات على الصورة مؤكدة أن المسعف الذي يظهر فيها هو شقيقها ويدعى محمد زياد بقار، وعلق اخرين على الصورة المنتشرة مؤكدين أنهم من أقارب الطفلة، وأن عائلتها الكبرى تهتم بها، وأنها ليست بحاجة لدعم مادي، وقد انتشرت عدة صور للحادث المروع وللوالدين مع طفلتهما.