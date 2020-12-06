شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وروسيا يبحثان العلاقات الثنائية فى الجانب الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع السفير الروسي ببغداد ماكسيم ماكسيموف، العلاقات الثنائية المتعلقة بالجانب الأمني.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الأحد/ - أن الوزير جمعة عناد، التقى في مكتبه، السفير الروسي، وجرى بحث العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بالجانبين الأمني والتدريبي.

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