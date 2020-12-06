شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تلعن تسجيل 750 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، تسجيل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم /الأحد/ - : "إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 88 ألفًا و252 حالة و2516 وفاة".

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 57 ألفًا و146 حالة بعد شفاء 529 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، فضلًا عن تواجد 44 مصابًا في العناية المركزة.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساءً إلى 5 صباحًا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.