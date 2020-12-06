شكرا لقرائتكم خبر عن تركي الفيصل يهاجم دولة الاحتلال ويصفها بـ«قوة استعمارية غربية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

هاجم رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل، الكيان الصهيوني خلال مؤتمر إقليمي في المنامة، اليوم الأحد، ووصفه بـ “قوة استعمارية غربية” كما اتهمها بالنفاق.

وقال الفيصل، في جلسة منتدى “حوار المنامة” الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية اليوم، إن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووية، بالإضافة إلى “إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد المملكة”.

وحدثت خلال الجلسة مشادة حادة بين الأمير تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي الذي شارك في الجلسة.

وتابع الأمير تركي الفيصل إن “إسرائيل” تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة، تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، كما اتهم إسرائيل بأنها احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات، محذرًا من أنه “لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم”.