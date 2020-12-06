شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في الرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.