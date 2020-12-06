شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة جديدة تربك مستخدمي «آيفون 12» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شكا بعض مستخدمي هواتف “آيفون 12″، من مشكلة انقطاع إشارة شبكة الجوال بشكل مفاجئ مما سبب لهم حالة من الإرباك.

وقال المستخدمون إن هذه المشكلة ليست خاصة بمشغل شبكة، لأن مستخدمين من عدة شركات مشغلة لشبكات المحمول واجهوا نفس المشكلة خاصةً أثناء السفر أو القيادة، ما دفع للتكهن بأن سببها التبديل بين أبراج التغذية عند التنقل.

في سياق متصل، لم تعقب شركة آبل رسمياً على المشكلة، رغم أن موقع ريديت أعلن بن خدمة عملاء آبل ستحقق فيها.

ووفقا لموقع “تومز غايد”، فإن المستخدمين ياملون أن تكون المشكلة في البرمجة ويمكن حلها من خلال تحديث نظام التشغيل.