- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تنجح في تحقيق أول التحام لها في مدار القمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نجح المسبار الصيني "شانغي 5" الأحد في الالتحام بالمركبة التي بقيت في مدار القمر، بعدما كان غادر الخميس سطح القمر الخميس حاملاً منه عيّنات سيعود بها إلى الأرض.
وشكّل هذا الالتحام أحد مراحل مهمة المسبار الطموحة المتمثلة في العودة إلى االأرض بعيّنات من سطح القمر للمرة الأولى منذ 40 عاما.
ويتكوّن "شانغي 5" من أجزاء عدة، هي مركبة مدارية (بقيت في مدار القمر خلال تنفيذ المهمة)، ومركبة هبوط قمرية (حطّت على سطح القمر)، ووحدة صعود (من السطح إلى مدار القمر).
والجزء الأخير الذي يحمل العيّنات من سطح القمر هو الذي التحم صباح الأحد بالمركبة المدارية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن وكالة الفضاء الوطنية.
وأبرزت وكالة الصين الجديدة أن هذا الالتحام "هو الأول من نوعه في مدار القمر" بالنسبة إلى الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تنجح في تحقيق أول التحام لها في مدار القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.