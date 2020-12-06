بنغازي- سبوتنيك. وقال بلحيق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد:
© Photo / Libyan forces
وحول الاجتماع المزمع عقده في غدامس غدا بين نواب من المجلس في طبرق ونواب من المجلس في طرابلس، قال بلحيق "بالتأكيد في الغد سوف نناقش مسألة توجه عدد من السادة النواب لمدينة غدامس، وكل الأمور المتعلقة بما يحدث في غدامس ستتم مناقشتها، والوضول إلى ما سيتم الأيام القادمة، لكن هذا الأمر يناقش تحت قبة البرلمان".
وعن العدد المتوقع للنواب الذين سيحضرون الجلسة غدا، قال بلحيق "لست أدرى غدا سوف يتضح الأمر، لكن فيما يخص قانونية عقد الجلسة، فالجلسة معلقة من الجلسة السابقة وبالتالي لا يحتاج المجلس لنصاب قانوني من أجل أن يعقد جلسة".
في سياق آخر، تطرق بلحيق إلى الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى موسكو، حيث قال "لدى ليبيا وروسيا علاقة كبيرة ونتمنى أن يتم دعم ليبيا خلال المرحلة المقبلة".
وتابع الناطق الرسمي "نعم على الدور الروسي في حل الأزمة الليبية، وهناك تعاون مستمر بين بلدينا الصديقين نتمنى أن يتم تعزيزه".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث: مجلس النواب الليبي سيعقد جلسته غدا في بنغازي وسيناقش توجه النواب لغدامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.