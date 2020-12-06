لحظة استقبال الرئيس المصري في مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية... صور

ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، عبر "فيسبوك" لقطات من وصول السيسي إلى مطار أورلي، حيث كان في استقباله عددا من المسؤولين الفرنسيين وحرس الشرف.

وقال راضي إن

الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنها ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين كافة، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي.

وأشار أنه سيتم عرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية.