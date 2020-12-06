شكرا لقرائتكم خبر عن جريان شعيب العمار في المجمعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة جريان شعيب العمار، في محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية) وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول امطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.