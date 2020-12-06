السعودية… بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع

وقالت صحيفة "المواطن" السعودية: "يبدأ اليوم الأحد التقديم على عدد من الفرص الوظيفية بوزارة الدفاع للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغلها".

ولفتت الصحيفة إلى أن "وزارة الدفاع أعلنت أن الوظائف المعلن عنها متوفرة بمختلف أفرعها ودعت الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، إلى التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "التقديم على الوظائف متاحا من اليوم الأحد ويستمر على مدى 10 أيام".