شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كميات الأمطار خلال الحالة المطرية السابقة بالمملكة.. الرياض تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قائمة بكميات الأمطار التي هطلت على المملكة خلال الآونة الأخيرة.

وقال الحقيل، إن الرياض تصدرت القائمة من حيث كميات الأمطر حيث شهدت أشيقر في الوشم 88 ملم، ثم شقراء 66 ملم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية) وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول امطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.