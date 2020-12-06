شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يُصدر تحذيراً بشأن ثغرات في متصفح «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الأحد ، تحذيراً عالي المستوى بشأن وجود عدد من الثغرات في متصفح “Chrome” لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأكد المركز أن هذه الثغرات تُمكن المهاجم من عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وشدد المركز على أهمية تحديث المتصفح إلى نسخة 87.0.4280.88، مضيفا أن Google أصدرت توضيحاً للتحديث اللازم عبر هذا الرابطهنا.