شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: الإعلان عن آلية التسجيل لأخذ لقاح «كورونا» قريباً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنالمملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وستكون المملكة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.
وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي حول آخر مستجدات فيروس كورونا، أنه سيتم الإعلان قريباً عن آلية التسجيل لأخذ اللقاح، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.
وأوضح أن المملكة ضمن الدول التي تسجل تحسنا وانخفاضا في انتشار فيروس كورونا والإصابات الجديدة، وأوصى الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وبمشيئة الله سنلحظ التأثيرات الإيجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث «الصحة»: الإعلان عن آلية التسجيل لأخذ لقاح «كورونا» قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.