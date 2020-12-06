الإمارات تكشف عن أول هجوم تتعرض له بعد التطبيع مع إسرائيل

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، محمد حمد الكويتي، اليوم الأحد إن الإمارات تعرضت لهجمات إلكترونية بعد إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

ووافقت الإمارات في أغسطس/آب على إقامة علاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين وبعض الدول والمجتمعات الإسلامية. وحذت البحرين والسودان حذوها لاحقا.

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وقال محمد حمد الكويتي في لقاء أمام جمهور مؤتمر في دبي إن التطبيع مع إسرائيل، على سبيل المثال، جعل الإمارات هدفا بالفعل لهجمات ضخمة من بعض النشطاء الآخرين.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن "القطاع المالي مستهدف"، لكنه لم يخض في التفاصيل.

ولم يذكر المسؤول الإماراتي ما إذا كان أي من تلك الهجمات حقق ناجحا أو أي تفاصيل حول هوية منفذيها.

وقال الكويتي للمؤتمر إن عدد الهجمات الإلكترونية في الإمارات زاد بشكل كبير بعد بدء جائحة فيروس كورونا.

وتابع أن "كثيرا من الهجمات في المنطقة مصدرها إيران"، دون أن يحدد المسؤول الإماراتي من يقف وراء تلك الهجمات.