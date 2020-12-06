ليست الأولى... المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلق على صور قاسم سليماني في لبنان

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، للتعليق على انتشار صور لقاسم سليماني في شوارع بيروت، مع التأكيد على أنها ليست التغريدة أو التعليق الأول للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على نشر تلك الصور في لبنان.

وكتب أفيخاي أدرعي معلقا:

ليست طهران أو شيراز أو أصفهان، هذه لبنان المحتلة من قبل عصابة حزب الله الإرهابية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورة أخرى، أمس السبت، للتعليق على الأمر نفسه، قال فيها "حين يصبح الانتماء الإيراني في لبنان أكثر من انتماء الإيرانيين أنفسهم لإيران.. فيبقى مصير لبنان على المحك ليتكرر السؤال - لبنان إلى أين؟ (صورة حزينة من لبنان انتشرت على مواقع التواصل)".

يشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني قد أغتيل في الثالث من يناير/كانون الثاني من العام الجاري في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، وبعد ذلك بأيام قليلة ردت طهران باستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق تواجد بها جنود أمريكيين.