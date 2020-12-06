طهران: وزير خارجية سوريا يزور إيران في أول جولة خارجية له

طهران - سبوتنيك. وفي بيان مقتضب، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن:
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فيما كشف مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن "وزير الخارجية السوري يصل طهران مساء اليوم ويعقد لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين غدا".
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 3 مراسيم تشريعية تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، وبشار الجعفري نائبا له، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة.
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر "فيسبوك" بيانا جاء فيه: الرئيس الأسد يصدر 3 مراسيم تاريخ 22\11\2020 تقضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، والدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".
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