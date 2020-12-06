الجيش اليمني يعلن مقتل 13 عنصرا من "أنصار الله" بمواجهات شمالي صعدة

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وأكد العميد الباهلي "مصرع 13 عنصرا من أنصار الله وإصابة آخرين، فيما فرت بقية العناصر تاركة أسلحتها الخفيفة والمتوسطة".
ووفقاً للقائد العسكري، فإن "محاولة تسلل الحوثيين هي الخامسة خلال شهر".
وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل مماثلة للحوثيين صوب مواقع عسكرية في جبهتي الشامِية والربوعة شمالي صعدة، عقب معارك وُصفت بـ "الأعنف منذ العام الماضي"، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف أنصار الله، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأعلنت القوات الحكومية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، السيطرة على المجمع الحكومي وإدارة أمن مديرية باقم، خلال عملية عسكرية شاركت فيها وحدات النخبة في اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة بالجيش اليمني.
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