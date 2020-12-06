أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

وجاء في أميري أنه تقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبة لحين تشكيل وزارة جديدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وصدر الأمر الأميري بعد الاطلاع الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 290 لعام 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت من رئيس مجلس الوزراء المستقيل.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، تقدم في 6 أكتوبر/ تشرين الأول باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أثنى الأمير على رئيس الحكومة في أداء المهام الوزارية المنوطة به.

وأكد الأمير ثقته في الحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية.

وطالب الأمير باستكمال التحضير والاستعداد للتحضير للانتخابات التشريعية.

وتولى الأمير نواف الصباح الحكم عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.