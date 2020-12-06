شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري»: تمكين 73 ألف مواطنة من تملك المسكن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

بلغ عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يُقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية بالمملكة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2020م، وذلك ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تمكين المرأة السعودية من تملك المسكن يأتي ضمن سياسة الصندوق العقاري منذ إنشائه كونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع، مؤكداً أن الصندوق عمل على تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري لتمكين جميع المواطنين من الحصول على القروض العقارية المدعُومة ضمن إجراءات إلكترونية وفورية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات تجاوز 73,800 امرأة سعودية في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية أكتوبر الماضي، موضحاً أن البرامج الحالية تتيح للمرأة التملك وَفْق شروط برنامج القرض العقاري المدعُوم للاستفادة من مزاياه، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020م و70% نهاية 2030م.

وبين المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن تمكين المرأة السعودية من السكن واستفادتها من البرامج والممكنات المتاحة يصب في مصلحة الوطن ويحقق أهداف رؤية المملكة الطموحة، مشيراً إلى أن القرض العقاري المدعُوم يُمكن المرأة من تملك الوحدات السكنية، ضمن المبادرات والبرامج المتنوعة لتسهيل الاختيار على المواطنين المستفيدين المسجلين ضمن برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خِدْمات برنامج القرض العقاري المدعُوم إلكترونياً من خلال الرابط التالي “هنا” ، ويتيح للمستفيد إنهاء إجراءات الحصول على القرض العقاري عبر أكثر من 30 خدمة إلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني، وكذلك الاستفادة من خدمة المستشار العقاري عبر التطبيق على الأجهزة الذكية بيسر وسهولة.