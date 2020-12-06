شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: هيئة الغذاء والدواء تقرر عدم تسجيل أى مستحضر لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية، من بعض الشركات التي تسوّق لمنتجات إنزال الوزن، التي يتم الإعلان عنها وبيعها من قبل مجهولين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وفق "عكاظ".

وكشفت «الغذاء والدواء» أنه يتم الترويج لهذه المنتجات من خلال إيهام المستهلكين بأنها مسجلة رسمية لدى الهيئة، وهو ادعاء غير صحيح.وقالت: لا يوجد مكمل غذائي أو مستحضر مسجل في المملكة لتخفيف الوزن، وبعد تحليل هذه المنتجات وجد أن أغلبها مغشوش بمواد دوائي.

ومن جهة أخرى، واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ومشاركة الجهات الأمنية ممثلةً في إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، الحملات الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن البلدية نفذت الحملة الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى إتلاف أكثر من 2 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، و50 طناً من الأثاث المستعمل، إضافةً إلى 10 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة التي تباع من قبل الباعة الجائلين، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وأكّد «مكاوي» أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.