شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجيل 1.153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1,153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 176,429 حالة، إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليبلغ إجمالي عددهم 592 حالة. وذكرت الوزارة - في التقرير اليومى حول تداعيات الوباء، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 634 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس "كورونا"، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159,132 حالة، مشيرة إلى إجراء 92,147 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس"كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجيل 1.153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.