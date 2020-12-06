شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: تعاون المملكة مع إسرائيل لا يستهدف أى دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزيانى، أن تعاون المملكة الجديد مع إسرائيل ليس رد فعل على أي تهديد، ولا يستهدف أي دولة. موضحا أنها خطوة استباقية للمساعدة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأضاف خلال كلمته اليوم بمؤتمر "حوار المنامة 2020"، يجب أن يُنظر إلى الشراكات الأمنية الجديدة على أنها مكملة ، وليست بديلة .

وتابع: "يتم حماية أمن الخليج والشرق الأوسط بشكل أكثر فعالية عندما تعمل البلدان معًا ، مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين. لكننا نحتاج إلى شراكات أوسع بكثير"

وفى آخر أيامه، يواصل مؤتمر حوار المنامة 2020 أعماله فى العاصمة البحرينية، المنامة، والذى ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "دبل أي دبل اس" ، بالتعاون مع الخارجية البحرينية، وعقد اليوم ، الأحد جلسة تحت عنوان " دبلوماسية الدفاع والتجديد في الشرق الأوسط"، وبدأت اجتماعات اليوم الثانى بكلمة نيكولاس كارتر، رئيس أركان الجيش البريطاني، تليها كلمة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي.