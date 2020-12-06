شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحدد 40 اشتراطا جديدا لسكن العمال.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت صالح الصالح قرارا يحدد الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال، والتي حددّت بـ 40 اشتراطا ومواصفات خاصة يلزم بها كل صاحب عمل ملتزم بتوفير سكن للعمال بتنفيذها، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وجائت أبرز الإشتراطات، ألا تقل المساحة المخصصة لكل عامل في السكن عن 4 امتار مربعة من المساحة الخالية من السكن، وأن لاتكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات، وأن لايتجاوز عدد العاملين داخل الغرفة الواحدة 8 أشخاص مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.

وذكرت المادة الأولى من القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن الإشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال بأنه يشترط في سكن العمال الاشتراطات والمواصفات الصحية الآتية:

1- الا تقل المساحة المخصصة لكل عامل في السكن عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية في السكن.

2- أن تكون أرضية وجدرات السكن من مادة سهلة التنظيف

3- أن يكون السكن جيد التهوية والاضاءة

4- ان تكون أبواب ونوافذ السكن سليمة خالية من العيوب وأن تكون النوافذ مغطاة بشبك معدني يمنع دخول الحشرات والغبار والأتربة.

5- الايكون السكن في مداخل وممرات وأسطح المباني

6- أن يزود السكن بوسائل النوم وبأغطية كافية وخزانات مناسبة لحفظ الملابس وذلك بما يتناسب مع عدد الأشخاص.

7- أن يكون سرير النوم مرتفعا عن أرضية الغرفة بما لا يقل عن 20 سم وأن تترك مسافة بين سرير والآخر بما لا يقل عن متر واحد من جميع الجهات.

8- الا تكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات

9- عدم إيواء أو تربية الحيوانات والطيور داخل السكن

10- الا يتجاوز عدد العاملين داخل الغرفة الواحدة 8 أشخاص، مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص.

كما اكدت المادة الثالثة على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير التجهيزات التالية بكل سكن:

1- أجهزة تلطيف الجو المناسبة والكافية.

2- براد مياه مأمون المصدر وصالح للشرب

3- عدد كاف ومناسب من أوعية حفظ القمامة

4- وسائل صالحة لمكافحة الحريق مع الحصول على شهادة بذلك من الدفاع المدني

5- الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي

6- صندوق للاسعافات الأولية يتناسب وعدد العمال المخصص السكن لهم

7- مكان مناسب لغسل الملابس.

والزمت المادة 4 صاحب العمل بأن يلحق بكل سكن مطبخا مناسبا لحجم السكن وعدد العمال ويكون مطابقا للاشتراطات والمواصفات التالية:

1- ان يكون مزودا بمورد مياه مـأمون المصدر وصالح للشرب

2- أن تكون الأرضية من نوعية مانعة للانزلاق من مادة صماء منحدرة الى المصرف والجدران مكسوة بمواد ملساء يسهل تنظيفها

3- أن تكون الأبواب ذاتية الغلق والنوافذ مغطاة بسلك معدني «شبك» لمنع دخول الحشرات

4- توفير مغاسل غير قابلة للصدأ للغسيل بحجم مناسب وموصلة بطرية صحية بالصرف الصحي

5- توفير طاولات وخزائن لحفظ الأواني سهلة التنظيف تتناسب وعدد الأشخاص المسجلين والمقيمين في السكن

6-مكان مناسب لحفظ الاطعمة

8- أن تكون التهوية والاضاءة فيه مناسبة

9- تركيب مراوح شافطة بحجم مناسب في مكان الطبخ

10- توفير مصائد الذباب والحشرات

11- ثلاجة لحفظ الأطعمة تتناسب وعدد العمال المخصص السكن لهم

12- مواقد غاز او كهرباء تتناسب وعدد العمل

وحددت المادة الخامسة من القرار مواصفات دورات المياه لكل سكن جاءت كما يلي:

1- ان تكون جدرانها مكسوه بمادة ملساء سهلة التنظيف والأرضية من مادة صماء منحدرة الى مصرف.

2- سلامة الأسقف والأبواب وتغطية النوافذ بسلك معدني «شبك» لمنع دخول الحشرات

3- كفاءة الاضاءة والتهوية وتوفير المراوح الطاردة للهواء لكل دورة مياه

4- وجود وسيلة للصرف الصحي سليمة وموصلة بالمجاري العامة أو حفر الصرف الصحية

5- توفير سخان مياه مناسب يوضع بالخارج

6- توفير صابون سائل للأيدي والمطهرات والمنظفات اللازمة لتطهير وتنظيف المرافق الصحية

7- الا تفتح مباشرة على مطبخ أو غرفة مخصصة لتناول الطعام

8- أن تحتوي على مرحاض واحد على الأقل لكل ثلاثة عمال مزودة بخزانات طرد

9- أن تحتوي على مكان للاستحمام وتبديل الملابس لكل ثمانية عمال

10- ان تحتوي على مغسلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال

والزمت المادة السادسة صاحب العمل بتوفير غرفة لتناول الطعام سواء مستقلة أو مشتركة بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن.

والزم القرار صاحب العمل بالقيام بالصيانة الدورية للسكن واجراء الاصلاحات المستعجلة اللازمة، واخطار وزارة الصحة بموقع سكن العمال وعنوانه ومساحته وعدد العمل المخصص لهم وجنسهم وذلك في مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توفيره للسكن.