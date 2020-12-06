شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة جديدة في عموم ليبيا.

وأوضح المركز أنه استلم 7554 عينة من المختبرات المنتشرة في أنحاء ليبيا، جاء نتيجة 6503 عينات منها سالبة، والباقي إيجابية، وشملت حالة 864 جديدة و187 مخالطة.

وأشار إلى تسجيل 654 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي إلى 86 ألف و580 حالة، لا زال 28 ألف و647 منها مصابا، فيما تعافى 56 ألف و702 حالة، بينما توفي 1231 شخصا.