مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين وطلاب يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 45 مستوطنا، و44 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

وكانت ساحات المسجد الأقصى، شهدت توفد الآلاف من المصلين لأداء صلاة الجمعة، وسط تطبيق القائمين على شئون المسجد إجراءات احترازية للوقاية من تفشى عدوى فيروس كورونا بين المصلين، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، كما نقلت وسائل اعلام محلية بأن 15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالأقصى وفق إجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشر المركز الفلسطينى للاعلام على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صور من توافد المصلين على صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى وتطبيق المصلين اجراءات الوقاية من كورونا، حيث ظهر المصلين وهم يرتدون الكمامات بينما لم يتم الالتزام بالتباعد بين الصفوف لمنع نقل عدوى كورونا.