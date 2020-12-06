شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يدعو مجلس الأمة الجديد للانعقاد 15 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا، اليوم الأحد، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، يوم 15 ديسمبر الجارى، وذكر الديوان الأميري الكويتي - في بيان أصدره اليوم - أن المرسوم تضمن أيضا تكليف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بإبلاغ مجلس الأمة، ونشره في الجريدة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020، والتي عقدت أمس السبت، شهدت تغيير نحو 62% من أعضاء مجلس 2016؛ حيث لم ينجح سوى 19 نائبا فقط من إجمالي النواب الـ43 السابقين الذين خاضوا السباق الانتخابي، فيما غابت المرأة بشكل كامل عن تشكيل المجلس الجديد.

وفى وقت سابق أعلن الديوان الأميري الكويتي قبول أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجميع أعضاء حكومته.

وأوضح الديوان الأميري الكويتي - في بيان صحفي اليوم الأحد، أن أمير الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه؛ لحين تشكيل الوزارة الجديدة.



وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد تقدم باستقالته إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق اليوم، إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور الكويتي، والتي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.