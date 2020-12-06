شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الحكومة الكويتية استقالتها اليوم الأحد لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، حيث كلف أمير الكويت الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال.
بعد ماراثون انتخابي طويل، أسدل الستار على انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في عرس ديمقراطي جديد شهدته البلاد منذ الساعة الثامنة من صباح أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.
وشهدت تركيبة مجلس الأمة الكويتي 2020، تغييرا كبيرا في أعضائه بلغت نسبته نحو 62%؛ حيث لم ينجح من المجلس السابق سوى 19 نائبا من اجمالي 43 ترشحوا لخوض الانتخابات، في حين بلغت نسبة الوجوه الجديدة بالمجلس نحو 42%.
وفي مفاجأة كبيرة، لم تنجح النائبة السابقة صفاء الهاشم في الحصول على ثقة ناخبيها مجددا، لتخسر مقعدها التي حافظت عليه لثلاث دورات متتالية، في حين لم تنجح المرشحات الأخريات في الفوز بأحد مقاعد المجلس الخمسين، وكان الأقرب منهم للفوز النائبة عالية الخالد المرشحة في الدائرة الثانية، بعد أن حصلت على المركز الثالث عشر.
وتفاوت تغيير وجوه الفائزين في الانتخابات في الدوائر الانتخابية الخمس؛ حيث كان أعلى نسبة تغيير في الدائرتين الأولى والثانية، بواقع 70% لكل منهما، في حين تساوت نسبة التغيير في الدائرتين الرابعة والخامسة بنسبة 60%، بينما كانت الدائرة الثانية الأقل تغييرا في وجوه الفائزين، بواقع 50%.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.