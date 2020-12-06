مشروع القدية يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

كشفت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد إداري (عدد وظيفتين)، مدير تطوير التصاميم، مدير الخزانة، مساعد مدير التطوير، مساعد التدقيق الداخلي، مساعد لوجستيات الأحداث، مساعد أول الضرائب، مدير العلامة التجارية، تنفيذي مشروع/ مجمع التسوق، مدير تطوير البنية التحتية والمنطقة، مدير البناء، تنفيذي مشروع/ مدرسة رياضية خاصة.

وأشارت إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا.