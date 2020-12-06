شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى يشن غارتين على مواقع لداعش بمحافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" في خبر عاجل، أنه تم شن ضربتين جويتين من التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة العمليات العراقية المشتركة ضد مواقع لداعش في محافظة صلاح الدين.

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق قد أعلنت بالأمس عن تدمير 5 أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابي بضربة جوية في جبال مكحول شمالي البلاد.

وذكرت الخلية، في بيان، " أنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة ، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول".

وأوضحت أن الضربة أسفرت عن تدمير 5 أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية.