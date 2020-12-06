شكرا لقرائتكم خبر عن "حوار المنامة 2020" يواصل أعماله فى آخر أيام المؤتمر بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى آخر أيامه، يواصل مؤتمر حوار المنامة 2020 أعماله فى العاصمة البحرينية، المنامة، والذى ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "دبل أي دبل اس" ، بالتعاون مع الخارجية البحرينية، وعقد اليوم ، الأحد جلسة تحت عنوان " دبلوماسية الدفاع والتجديد في الشرق الأوسط"، وبدأت اجتماعات اليوم الثانى بكلمة نيكولاس كارتر، رئيس أركان الجيش البريطاني، تليها كلمة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي.

وتهيمن هذا العام جائحة كورونا على أعمال المنتدى، وأمس تم تخصيص جلسة بعنوان: «الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة (كوفيد - 19)»، تسلط الضوء على الفجوات الكبيرة في التعاون العالمي والهشاشة في النظام متعدد الأطراف فيما يخص التصدي لهذه الجائحة، وبشأن الأمن الإقليمي والدولي، خصص المؤتمر العدد الأكبر من الجلسات لمناقشة هذه القضايا.

ويشجع منتدى حوار المنامة على المناقشات العابرة للحدود حول الموضوعات الأكثر صلة بالتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية. وجمعت المناقشات الأخيرة للقمة كبار الوزراء ورؤساء الجيش والمخابرات وكبار الدبلوماسيين ومجتمع الأعمال وصناع الرأي والمحللين والصحافيين، بهدف مناقشة قضايا السياسة المهمة في المنطقة.