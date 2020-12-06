شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: انتهاء الحالة المطرية «سقيا» وتوقعات بانخفاض الحرارة في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني: إن حالة سقيا الممطرة انتهت مساء أمس؛ التي شهدتها فيها مناطق المملكة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد والضباب.
وأضاف الحصيني عبر حسابه في “تويتر”: “كانت الحالة واسعة شملت أجزاءً واسعة من المملكة والدول المجاورة استمرت عشرة أيام؛ حيث شملت أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشرق تبوك، جرت السيول وفاضت بعض السدود وامتلأت بعض الفياض”.
وأوضح: “من فضل الله علينا أن حالة سقيا الممطرة شملت أفضل مناطق الربيع في المملكة “الصمان والدهناء والعرمة والدبدبة والشمالية الشرقية والفياض في المناطق التي شملتها الحالة الممطرة”.
وتابع : “بعد انتهاء حالة سقيا الممطرة، متوقع -بمشيئة الله- انخفاض واضح في الحرارة على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية، ومقدار الانخفاض يتراوح بين (6) و(8) درجات مئوية عمّا سجّلته الحرارة يوم أمس السبت 1442/4/20هـ، إلا أن يصرفها الله، ومتوقع استقرار الأجواء أياماً عدة؛ يمكن للجميع غسل السيارات والأحواش”.
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