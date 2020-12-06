القوات العراقية تعثر على حقل ألغام تابع لـ"داعش"

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "بمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار وشعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكن فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في الفرقة من العثور على حقل للالغام من مخلفات "داعش" الإرهابي في منطقة الشهابي بقضاء الكرمة الأنبار وتضبط بداخله 30 عبوة على شكل صفيحة".

كما تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة واستخبارات لواء المشاة 44 من ضبط عدد من الأسلحة والعتاد في منطقة الشعب حي البنوك شمالي بغداد.

وفي سياق آخر، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 73 للفرقة من العثور على تسع مقذوفات للدبابات وعبوتين ناسفتين محلية الصنع وصاروخ هاون 120 ملم ورمانة يدوية، وقامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حدوث أضرار".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.