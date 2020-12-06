شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 إرهابيين داخل نفق بضربة جوية فى قضاء الدبس بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني فى العراق،اليوم الاحد، قتل 6 إرهابيين داخل نفق بضربة جوية في قضاء الدبس. وذكر بيان لخلية الإعلام تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"طيران التحالف الدولي نفذ بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية استهدفت نفقاً بداخله 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة سرجوان بقضاء الدبس". وأضاف أن"العملية أسفرت عن تدمير النفق بالكامل".

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