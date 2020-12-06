شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الحريرى أعد قائمة بأسماء 18 وزيرا للحكومة ويتوجه إلى عون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة عربية، اليوم الأحد، عن أخر مراحل التشكيل الحكومي التي توصل إليها الرئيس المكلف سعد الحريري والسيناريوهات المحتملة في المستقبل القريب.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر سياسية واسعة، أن لا مصلحة لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في عدم التحرك باتجاه ​الرئيس ميشال عون​ بعد أن التزم بالمبادرة الفرنسية، وأخذ على عاتقه تبنيها والسير فيها لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وقالت بأنه يدرك ما يترتب عليه من مسؤولية؛ لأن بقاءه مكتوف اليدين سينعكس عليه سلبا، ولا مفر أمامه إلا بتسهيل ​تشكيل الحكومة​.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحريري ليس في وارد الوصول كطرف في المحاولات الجارية لتطييف الخلاف حول تشكيل الحكومة، أو الانجرار إلى السجالات التي يراد منها تظهيره على أنه خلاف بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي لن يقدم خدمة مجانية للذين يحاولون نصب الكمائن السياسية لإيقاعه في فخ التجاذبات الطائفية.

وأكدت أن الحريري أعد قائمة بأسماء الوزراء المرشحين للدخول في حكومة مهمة تتألف من 18 وزيرا، وسيتقدم بها إلى ​الرئيس عون​، وقالت بأنها تراعي المواصفات الفرنسية ولن تحيد عنها؛ لأنه باق على التزامه بالمبادرة الفرنسية، وأن تحركه يتلازم مع تحرك ​ماكرون​ الذي لا يزال يشغل محركاته السياسية باتجاه ​المجتمع الدولي​ والداخل ال​لبنان​ي، لتأمين شبكة أمان اجتماعية توفر الحماية للحكومة العتيدة، وتتيح للبنان الانتقال من التأزم الذي لا يزال يحاصره إلى الانفراج.

ورأت المصادر نفسها أن لا بد من عودة التشاور بين الحريري وعون لاختبار مدى استعداد الأخير للالتزام بالمبادرة الفرنسية من جهة، ولاكتشاف ما يشيعه بأن الحريري يود مصادرة التمثيل المسيحي، وقالت بأن الرئيس المكلف تجنب الدخول في سجال مع ​رئيس الجمهورية​ على خلفية القرارات التي اتخذها ​مجلس الدفاع الأعلى​، مع أنه توافق والسنيورة وسلام على مخالفتها للدستور والانقلاب عليه، وعزت سبب إحجامه عن الرد إلى أنه ليس في وارد الدخول كطرف في شحن الأجواء الطائفية، بينما يستعد لاستئناف مشاورات التأليف مع عون.