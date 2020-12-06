شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السودانية تؤكد التزامها بحماية المدنيين فى دارفور عقب خروج بعثة "يوناميد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، المدير العام لقوات الشرطة السودانية، التزام رئاسة قوات الشرطة بتوفير التأمين والحماية الكاملة للمدنيين وتأمين قرى العودة الطوعية، وجميع مراحل عودة النازحين واللاجئين بولايات دارفور عقب خروج بعثة "يوناميد" من السودان نهاية العام الجاري.

وقال الشيخ، خلال زيارته لقيادة قوات الاحتياطى المركزى بمقرها فى جنوبى الخرطوم، إن قوات الشرطة جاهزة للقيام بدورها فى حفظ الأرواح والممتلكات، وقوات الاحتياطى المركزى جاهزة لتأمين كافة الأنشطة السكانية الاقتصادية والاجتماعية وحماية المزارعين والرعاة.

وأشار إلى أن قوات الاحتياطى المركزي، بما تمتلكه من تأهيل وتدريب على عمليات الأمن الداخلي، قادرة على بسط وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين بالمركز والولايات، بعد أن ساهمت كثيرا خلال السنوات الماضية فى تأمين وحماية المعسكرات والمشروعات الزراعية للمواطنين بولايات دارفور.

وأكد أن رئاسة قوات الشرطة أكملت جاهزيتها التامة لاستلام مهامها بحماية وتأمين المدنيين وقرى العودة الطوعية بولايات دارفور بتأهيل وتدريب منسوبى الشرطة للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم خاصة قوات الاحتياطى المركزي.