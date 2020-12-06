عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ممنوع الإساءة.. يوتيوب يطلق ميزة جديدة

الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365

أطلق موقع يوتيوب ميزة جديدة بشأن التعليقات المسيئة التي تظهر أسفل مقاطع الفيديو، بغرض السيطرة على هذه التعليقات والحد منها.



وقال "يوتيوب" في منشور على مدونته، إنه أطلق ميزة جديدة "ستحذر المستخدمين عندما ينشرون تعليقا يعتقد أنه قد يكون مسيئا للآخرين، وذلك لمنحهم خيار التفكير قبل النشر".

وتابع الموقع: "إن الأداة الجديدة لن تمنع المستخدمين من نشر التعليقات، ولن تظهر عبارات التحذير قبل كل تعليق، لكنها ستظهر للتعليقات التي يرى النظام أنها مسيئة، التي تتضمن محتوى أُبلغ عنه بصورة متكررة".

ويقول يوتيوب إنه عند ظهور عبارة التحذير، يمكن للمستخدم المضي في نشر التعليق، أو التمهل قليلا لتعديله، في محاولة لإعطائه فرصة لاستدراك الخطأ.

وأطلق "يوتيوب" أداة لتصفية المحتوى في "يوتيوب ستوديو"، وهو القسم الخاص بإدارة القناة، بحسب بوابة التقنية.

وتسمح أداة التصفية الجديدة بإزالة التعليقات المسيئة والمؤذية التي يتم التعرف عليها تلقائيا، وستُطلق الأداة لنظام "أندرويد" أولا، وللتعليقات المكتوبة باللغة الإنجليزية في المرحلة الأولى.