شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية تعلن شفاء 76 ألفا و441 حالة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 76 ألفًا و441 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس والذى يبلغ 102 ألف و991 حالة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 5 آلاف 47 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 288 حالة، إلى جانب 112 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت فى وقت سابق اليوم، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 3526 حالة، فيما سجلت 1091 إصابة، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 102 ألف و991 حالة.