عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يخسر امتيازات تويتر

الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365

فور مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني المقبل،يغير توتير من معاملته لحساب ترامب.



وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية مساء السبت، إن شركة تويتر أكدت أنه سيتم تغيير حالة حساب ترامب إلى مستخدم "عادي".

وأضافت" قد تكون هناك إجراءات أكثر صرامة، حيث سترفع الإعفاءات التي كانت تتمتع بها تغريدات المسؤولين، والتي تنشر حتى وإن انتهكت القواعد.

ويضع تويتر تحذيرا على بعض التغريدات التي تخرق قواعده والصادرة عن زعماء العالم يشير فيها إلى نشرها بدعوى "الصالح العام" وأنها كانت ستحذف لولا ذلك.

ويضم حساب ترامب الشخصي على تويتر أكثر من 88 مليون متابع، وحصلت كل من تغريداته الخمس الأخيرة مساء أمس الجمعة على أكثر من 50000 إعجاب - وبلغت 140.000 إعجاب.

لكن تغريداته حول مزاعم تزوير الانتخابات دفعت تويتر إلى وضع العديد من التحذيرات على حساب الرئيس الأمريكي ترامب، لاحتوائها على مزاعم لا أساس لها.

وتتمثل سياسة تويتر في حظر الحسابات التي تروج للتطرف، أو مشاركة المعلومات الشخصية للآخرين من أجل مضايقتهم، أو الانخراط في سلوك مسيء أو إدارةحسابات وهمية.

الحساب الشخصي للرئيس على تويتر منفصل عن حساب رئيس الولايات المتحدة، الذي سيتم نقله إلى بايدن بمجرد توليه منصبه.

كان الرئيس السابق أوباما أول من استخدم تويتر، وبعد تنصيب ترامب، تمت أرشفة تغريدات أوباما الرئاسية ونقلها إلى عنوان جديد، "@ POTUS44".

قال المتحدث باسم تويتر، نيك باسيليو، إن تغريدات مسؤولي إدارة ترامب ستخضع لعملية أرشفة مماثلة قبل تسليم الحساب إلى الإدارة القادمة.

ويمتلك الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، 20 مليون متابع لحسابه على "تويتر".