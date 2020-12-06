شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تحذر الغذاء والدواء من منتجات «التخسيس» عبر مواقع التواصل؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من منتجات “تنزيل الوزن”، أو التخسيس التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن تحذيرها من منتجات “التخسيس” التي تروج لها مواقع التواصل الاجتماعي جاء نتيجة الغش الذي يمارس من تلك الشركات.

وأشارت الغذاء والدواء إلى أن تلك الشركات تحاول إيهام المستهلكين بأن هذه المنتجات مسجلة رسمياً لدى الهيئة، وهو ادعاء غير صحيح لأنه لا يوجد مكمل غذائي أو مستحضر عشبي مسجل في المملكة لتنزيل الوزن.