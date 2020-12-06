فيضانات إسرائيلية تتسبب في إجلاء السياح من البحر الميت.. فيديو وصور

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، بأن الأمطار التي سقطت اليوم تسببت في حدوث فيضانات في منطقة البحر الميت، بينما سقطت الثلوج على جبل الشيخ في ظاهرة مثيرة للاهتمام في مثل هذا الوقت.

وأكدت القناة أن الفيضانات في منطقة البحر الميت تسببت بإغلاق الشارع الرئيس في المنطقة، رقم (90) من حاجز "دراغوت"، المؤدي إلى منطقة فنادق البحر الميت، وتم إخلاء السياح والمتنزهين في مناطق عدة بالقرب من البحر الميت، بسبب السيول والفيضانات.

وحذرت الأرصاد الإسرائيلية من الفيضانات في صحراء شرق الضفة الغربية ومنطقة البحر الميت، بينما تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من معدلها السنوي في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت إجلاء المتنزهين والسياح وغلق المحميات الطبيعية في الأماكن المحيطة بالبحر الميت، وشرق الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن فرقا خاصة اشتركت في إجلاء السياح والمتنزهين من المناطق التي وقعت فيها فيضانات وأمطار غزيرة.