شكرا لقرائتكم خبر عن القوات التركية تطلق قذائف مدفعية على منطقة أبو راسين شمال الحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتداءاتهم بقذائف المدفعية على منطقة أبو راسين شمال الحسكة. وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا).

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء لاسورية، أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية استهدفت مساء اليوم بعدد من قذائف المدفعية المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرية دادا عبدال في محيط بلدة أبو راسين ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ويواصل مرتزقة النظام التركي جرائمهم بحق الأهالي وممتلكاتهم والممتلكات العامة في مناطق انتشارهم حيث أقدموا أمس على سرقة أعمدة الكهرباء لشبكة التوتر العالي في منطقة أبو راسين لتهريبها وبيعها لتجار أتراك.